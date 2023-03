Cientistas chineses encontram nova fonte de água em amostras da Lua

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Investigadores chineses descobriram elementos que apontam para a existência de uma reserva de água congelada de cerca de 270 bilhões de toneladas na superfície da Lua, de acordo com uma pesquisa publicada na revista Nature Geoscience.

Os cientistas do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia de Ciências da China analisaram amostras de solo lunar obtidas em 2020 pela missão Chang'e 5, a primeira sonda chinesa a chegar à zona denominada monte Rumker, onde em 1976 a sonda soviética Luna 24 pousou para coletar amostras lunares.

Segundo o artigo científico, a água foi localizada em cristais de impacto que teriam se formado em resultado de intensa atividade vulcânica ocorrida no passado, à qual se seguiu o resfriamento das rochas lunares provocado pelo constante bombardeio demicrometeoroides e grandes meteoroides.

Quando estas esferas entram em contato com o vento solar, inicia-se um processo de ciclo de água na Lua, e o líquido é absorvido pelas esferas de cristal, que atuam como uma espécie de esponja.

"A água derivada do vento solar é produzida pela reação do hidrogênio solar com o oxigênio presente na superfície das esferas cristalinas lunares", explicou Sem Hu, do Instituto de Geologia e Geofísica da Academia Chinesa de Ciências, coautor da investigação.

Estima-se que um fenômeno semelhante possa ter ocorrido em planetas como Mercúrio ou em corpos celestes como o asteroide Vesta. Os pesquisadores estimam que, para cada milhão de cristais, 2.000 armazenam água, enquanto por cada tonelada de solo lunar seriam encontrados 2 kg de cristais com água.

Assim, em toda a Lua pode haver uma reserva de 270 bilhões de toneladas de água, pelo que já se planeja, em futuras missões tripuladas, realizar experiências para saber se é possível extraí-la e, deste modo, criar condições que permitam avançar na exploração espacial.

"A água é o bem mais cobiçado para permitir uma exploração sustentável das superfícies planetárias. Conhecer como esta água é produzida, armazenada e distribuída na superfície lunar seria muito útil para que os futuros exploradores possam extraí-la e utilizá-la para fins de exploração", afirmou Sem Hu.

