Cientistas identificam nova versão da Ômicron mais difícil de rastrear

Metrópoles - Cientistas australianos divulgaram, na noite desta terça-feira (7/12), a descoberta de uma nova linhagem do coronavírus identificada como “irmã da variante Ômicron“. Há sete casos relacionados a esta versão na África do Sul, Austrália e no Canadá.

O primeiro paciente seria um homem sul-africano que viajou recentemente de Gauteng, na África do Sul, para Brisbane, na Austrália. Ele está isolado em um hotel com sintomas leves da infecção. A BA.2 seria uma versão da Ômicron com características geneticamente diferentes da cepa encontrada pela primeira vez em novembro.

Segundo resultados preliminares, apesar de as duas terem mutações semelhantes – o que pode indicar seu potencial de transmissibilidade maior do que a Delta.

