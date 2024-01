CIJ anuncia que decidirá em breve sobre processo contra Israel por genocídio

Apoie o 247

247 - A Corte Internacional de Justiça (CIJ) tomará uma decisão em breve sobre o caso da África do Sul contra Israel por genocídio na Faixa de Gaza, devido à urgência das medidas temporárias solicitadas, informou o escritório de imprensa da CIJ à Ria Novosti na quinta-feira.

"Embora não estejamos em posição de indicar a data exata da leitura da ordem do tribunal, dado que o procedimento se relaciona a medidas provisórias que são tratadas com urgência, a decisão pode ser esperada em breve", disse Avo Sevag Garabet, Oficial de Informação Associado da CIJ.

A declaração surge em meio às audiências públicas iniciais do Tribunal Internacional de Justiça para investigar as alegações da África do Sul de que o exército de ocupação israelense estaria cometendo genocídio em Gaza.

