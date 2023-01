Cinco novas páginas de documentos confidenciais são encontradas na casa de Biden

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O advogado presidencial dos EUA, Richard Sauber, disse que novos documentos secretos foram encontrados na casa particular de Joe Biden, na cidade de Wilmington.

"Cinco páginas adicionais marcadas como classificadas foram encontradas em uma coleção de seis páginas", disse Sauber em um comunicado realizado neste sábado (14) sobre a nova descoberta.

O Departamento de Justiça dos EUA investiga como segredos de Estado relacionados com a vice-presidência de Biden foram parar em local inapropriado — o escritório residencial que o atual líder americano usava quando era um cidadão comum.

Na quarta-feira (11), os advogados de Biden encontraram "em uma sala contígua à garagem" uma página marcada como "segredo" e, não tendo autorização de segurança, interromperam imediatamente as buscas nesta parte da casa. Na noite de quinta-feira (12), Sauber chegou a Wilmington e verificou os materiais classificados junto com funcionários do Departamento de Justiça.

Outra coleção de materiais classificados havia sido encontrada anteriormente em um think tank de Washington associado a Biden. Os advogados pessoais do presidente prometem total cooperação com a investigação e expressam confiança de que ela estabelecerá a natureza não intencional do ocorrido.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou um promotor federal para investigar como o primeiro lote de documentos foi parar no escritório de um think-tank. Os documentos dizem respeito à Ucrânia, Irã e Reino Unido.

