Cinzas de Desmond Tutu são depositadas na Cidade do Cabo

247 - As cinzas do arcebispo Desmond Tutu, um herói nacional na África do Sul pela sua luta contra o apartheid, foram depositadas neste domingo (2) em sua antiga paróquia da Cidade do Cabo, um dia após o velório e enterro.

"As cinzas do arcebispo emérito Desmond Tutu foram depositadas na Catedral de São Jorge, em um culto familiar privado", informou a igreja anglicana em um comunicado.

As cinzas agora repousam em um lugar especial em frente ao altar-mor, sob uma pedra gravada em letras maiúsculas: "Desmond Mpilo Tutu Out 1931 - Dez 2021 Arcebispo da Cidade do Cabo 1986-1996", informa o G1.

Desmond Tutu morreu no dia 26 de dezembro, aos 90 anos.

