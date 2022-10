Circulação de veículos será parcialmente restabelecida ainda hoje na ponte da Crimeia, diz ministro

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O estado da parte não danificada da estrada permite reiniciar o tráfego rodoviário na ponte da Crimeia hoje (8) depois das 16h00, disse o ministro dos Transportes Vitaly Savelyev.

No decorrer da reunião do quartel operacional do Ministério dos Transportes da Rússia, o ministro Vitaly Savelyev tomou conhecimento dos relatórios sobre o estado das estruturas da ponte da Crimeia e os trabalhos de reconstrução. O estado da parte não danificada da estrada torna possível iniciar o tráfego de veículos depois das 16h00 (10h00 horário de Brasília) em uma só pista, em modo reverso", informa o serviço de imprensa do Ministério, citando declarações do ministro.

Além disso, Savelyev instruiu reforçar a segurança dos transportes na ponte da Crimeia, incluindo a realização de inspeções reforçadas, aponta o ministério.

O ministério também observou que o tráfego rodoviário na ponte da Crimeia pode ser retomado ainda hoje depois das 16h00 (horário de Moscou) em uma pista no modo reverso, e que a circulação ferroviária se reiniciará depois das 20h00 (14h00 em Brasília).

Na manhã de sábado (8), o Comitê Nacional Antiterrorista informou que um caminhão explodiu na ponte da Crimeia, provocando um incêndio de sete vagões-cisterna com combustível de um trem que seguia no tabuleiro ferroviário superior, em direção à península da Crimeia.

Em decorrência da explosão, duas seções da parte rodoviária da ponte colapsaram. O arco da ponte por cima da parte navegável do estreito não foi danificado, informa o comitê.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.