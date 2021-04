Cirurgia de emergência de Pepe Mujica é bem sucedida e ele deve ir para casa nesta quarta

Ex-presidente do Uruguai passou por uma endoscopia após ingerir uma espinha de peixe edit

247- O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, 85, foi internado com urgência nesta terça-feira (27) após ter uma espinha de peixe presa em seu esôfago, passou por um processo bem sucedido de endoscopia e deve ter alta nesta quarta-feira (28). A informação é do jornal uruguaio La Diaria Politica.

A médica particular de Mujica, Raquel Pannone, garantiu que o procedimento é comum. “Isso é comum. O que acontece é que nem todos têm tanto significado quanto Mujica”

