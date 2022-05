Civis são retirados em ônibus em Mariupol

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Vinte e cinco civis, entre eles crianças, foram retirados de ônibus nesta sexta-feira do complexo da siderúrgica de Azovstal na cidade portuária ucraniana de Mariupol até um acampamento na cidade de Bezimenne, controlada pelos russos, e mais 23 devem estar a caminho.

Jornalistas da Reuters viram dois ônibus chegarem e pessoas sendo acompanhadas até o centro de recepção por representantes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e das Nações Unidas, que estão ajudando a organizar o transporte dos civis.

O acampamento de barracas em Bezimenne tinha a bandeira preta, azul e vermelha da auto-proclamada República Popular de Donetsk, cuja independência é reconhecida apenas pela Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades no centro de recepção afirmam que esperavam nesta sexta-feira a chegada de vários ônibus vindos da siderúrgica altamente bombardeada, o último bastião das forças ucranianas na cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agência estatal russa de notícias Tass afirmou que um terceiro ônibus, que levava mais 23 civis, também havia deixado a usina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades ucranianas acusaram na sexta-feira a Rússia de violar um cessar-fogo que tinha o objetivo de retirar dezenas de civis que ainda estão aprisionados no subterrâneo da ampla unidade industrial, após as iniciativas de resgate do dia anterior serem interrompidas por combates.

Os defensores ilesos remanescentes de Azovstal rejeitaram a sugestão do presidente russo, Vladimir Putin, para que se rendam, dizendo que não irão deixar o local a não ser que sejam retirados com suas armas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

(Reportagem de Reuters)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE