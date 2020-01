Clérigo xiita convoca 'marcha de um milhão' no Iraque contra os EUA

247 - A reação contra a decisão do presidente Donald Trump de desrespeitar o pedido de retiradas das tropas do Iraque já começou. O clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr convoca uma marcha de um milhão de iraquianos contra "a presença e as violações" dos Estados Unidos no país.

"Sigam em frente, soldados de Deus, soldados da nação, para uma marcha de um milhão de homens condenando a presença e as violações americanas", escreveu Sadr, em sua página no Twitter, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

Segundo ele, o "céu iraquiano, sua terra e sua soberania estão sendo infringidos por forças ocupantes". As mensagens de clérigo não indicam qual será o dia da marcha.

Após o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, em 3 de janeiro, o parlamento iraquiano aprovou resolução que pedia a retirada das tropas estrangeiras do país. Junto a ele, também foi assassinado Abu Mahdi al-Muhandis, vice-comandante das Forças de Mobilização Popular (FMP), do Iraque, que combatia o chamado "Estado Islâmico".