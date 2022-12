Clima frio afeta produção de gás dos EUA

Apoie o 247

RT, via Telegram - A devastadora tempestade de inverno que atingiu a maior parte dos EUA nos últimos dois dias fez com que a produção de gás natural do país caísse quase 10%. Isso marca a maior queda em um dia em mais de dez anos, informou a Bloomberg no sábado.

Em termos de volume, a queda foi de 2,8 milhões de metros cúbicos em comparação com o dia anterior, já que as temperaturas nas principais áreas produtoras caíram abaixo de zero, de acordo com dados da BloombergNEF.



Ao mesmo tempo, a demanda doméstica teria disparado para seu nível diário mais alto desde o início de 2019.

