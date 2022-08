Apoie o 247

Sputnik - A imprensa norte-americana noticiou nesta quarta-feira (31) que contraofensiva de Kiev em Donbass foi planejada também pelos EUA.

Os Estados Unidos e a Ucrânia colaboraram para planejar uma suposta contraofensiva de Kiev no sul do país para garantir que não expandissem demais as suas frentes de batalha e ficassem presos em vários combates, informou a CNN.

O Pentágono conduziu o chamado "jogo de guerra" com a Ucrânia para ajudar Kiev a entender como reunir e aplicar as forças necessárias para ser eficaz em diferentes situações, disseram várias fontes dos EUA à emissora, que também ouviu fontes ucranianas.

Conforme foi noticiado, os Estados Unidos instaram Kiev a limitar suas operações em Donbass tanto em termos de alvos quanto de geografia para evitar atrasos. A Ucrânia estava considerando uma contraofensiva maior no início, mas reduziu o escopo de sua missão ao sul, na região de Kherson, segundo relatório.

Nos últimos dois dias, as forças ucranianas intensificaram suas ações em Donbass. A ofensiva, de acordo com dados do Ministério da Defesa da Rússia, resultou na perda pelo lado ucraniano de quatro caças, sendo dois Su-25, um Su-24 e um MiG-29.

Além disso, três helicópteros Mi-8 das forças ucranianas e sete de 12 tanques fornecidos pela Polônia foram eliminados. Em diversas áreas, foram destruídos 63 tanques, 59 veículos de combate de infantaria, 48 outros veículos de combate, 14 veículos com metralhadoras de grande calibre e mais de 1.700 militares ucranianos.

Ao todo, desde o início da operação militar especial na Ucrânia, foram eliminados 280 aviões, 151 helicópteros, 1.844 drones, 371 sistemas de defesa antiaérea, 4.592 tanques e outros veículos blindados de combate, 822 lançadores múltiplos de foguetes, 3.360 peças de artilharia de campanha e morteiros e 5.155 veículos militares especiais, informou o Ministério da Defesa russo.

