CNN: Pelosi deve visitar Taiwan, dizem autoridades taiwanesas e americanas

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve visitar Taiwan como parte de sua turnê pela Ásia, de acordo com um alto funcionário do governo taiwanês e um funcionário dos EUA. A informação é da CNN.

A autoridade taiwanesa informou ainda que a democrata deve passar uma noite em Taiwan. Não está claro quando exatamente Pelosi pousaria em Taipei.

Pelosi e outros parlamentares estão visitando Cingapura nesta segunda-feira, 30, a primeira parada oficial em uma turnê de alto nível pela Ásia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ida de Pelosi a Taiwan elevou as tensões entre Washington e Pequim, que vê a visita da democrata à ilha como uma violação do princípio de Uma China. Xi Jinping, presidente chinês, já alertou seu colega americano Joe Biden a não "brincar com fogo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Exército de Libertação Popular da China informou que não ficará de braços cruzados se a visita se concretizar, e iniciou exercícios militares no sábado, realizando um exercício de tiro na província de Fujian, no sudeste, através do estreito de Taiwan e fechando a área marítima designada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.