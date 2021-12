Coalizão árabe responde a ataques aéreos do Iêmen com ofensiva de "grande escala" em áreas civis

Apoie o 247

ICL

247 - A coalizão liderada pela Arábia Saudita iniciou um ataque em grande escala contra alvos no Iêmen no sábado (25), depois que duas pessoas morreram em ataques de mísseis na região sudoeste de Jizan. Este foi o primeiro ataque mortal oriundo do Iêmen desde que uma pessoa morreu quando um míssil atingiu Riade em 2018.

A coalizão disse no sábado que estava “se preparando para uma operação militar em grande escala” e, posteriormente, lançou um ataque aéreo contra alvos Houthi no norte do Iêmen.

Mais tarde, lançou ataques aéreos de precisão contra alvos militares em Sanaa, capital do Iêmen, em resposta a uma ameaça, informou a rede Al-Ekhbariya no sábado.

PUBLICIDADE

“Destruímos depósitos de armas no campo militar de Tashreefat e a operação foi uma resposta imediata à tentativa de transferir armas do campo de Sanaa”, disse a coalizão.

Contudo, fontes locais disseram à rede de televisão do Iêmen al-Masirah que os caças sauditas atingiram áreas residenciais. Segundo elas, as aeronaves miraram no distrito de Asr, que fica no subúrbio oeste de Sanaa, por três vezes, danificando vários edifícios residenciais. Não houve relatos imediatos de vítimas. (Com informações do Arab News).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE