Cobra invade avião e sobe pelo corpo de piloto no meio do voo

247 - Um piloto viveu momentos de verdadeiro terror sentir no meio de um voo que uma cobra desliza pelo seu corpo. A situação ocorreu com Rudolf Erasmus numa viagem pela região da África do Sul, como registra o New York Times.

De acordo com o jornal estadunidense, ele sentiu algo mais frio em suas costas enquanto comandava o avião. Quando olhou para trás, deu de cara com uma espécie de naja no banco onde estava sentado.

Com ele, havia outros quatro amigos no voo. Porém, o comandante não quis assustar ninguém e apenas disse no microfone que havia um convidado inesperado dentro do local.

Foi então que Erasmus decidiu fazer um pouso forçado num aeroporto próximo. "Foram definitivamente os 10, 15 minutos mais longos da minha vida", disse ele.

Após o pouso, todos saíram em segurança e foi então que eles descobriram o que estava acontecendo. Um manipulador de cobras chegou para tentar pegar o bicho, mas misteriosamente ele não foi mais encontrado mesmo após dois dias de buscas.

