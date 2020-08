Colômbia autoriza operações de tropas dos EUA em seu território

O ministro da Defesa da Colômbia informou que o governo de extrema direita liderado pelo presidente Iván Duque autorizou a retomada de operações no país de uma unidade do Exército dos Estados Unidos edit

247 - O presidente da Colômbia, Iván Duque, de extrema direita, autorizou nesta quinta-feira (27) a retomada das operações de uma brigada militar dos Estados Unidos no país.

O ministro da Defesa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, informou que o Executivo recebeu uma carta com a aprovação de 69 parlamentares, "mais que a maioria absoluta" do Senado, para retomar a missão de unidade do Exército dos Estados Unidos, informa a Telesul.

Trujillo assegurou que o governo cumpriu os requisitos que o Tribunal de Cundinamarca ordenou ao ordenar ao presidente Iván Duque a suspensão das atividades dos militares estrangeiros, argumentando que a decisão sobre o trânsito de tropas estrangeiras deveria ser aprovada pelo Senado.

Em julho, o Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenou que o governo suspendesse as atividades dessa unidade por meio de uma decisão judicial emitida após a denúncia de senadores da oposição colombiana.

Pelo menos 20 parlamentares impetraram tutela contra Duque, considerando que o presidente violou a lei porque não solicitou ao Senado "autorização para o trânsito de tropas estrangeiras".

Após anúncio do ministro da Defesa, o deputado Iván Cepeda, do Polo Democrático, garantiu que o plenário do Senado analisará o assunto.

