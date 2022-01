Colômbia: milícias paramilitares assassinam família indígena em Cauca

Apoie o 247

TeleSur - Uma família formada por um casal e seu filho de 19 anos foi aniquilada por um grupo armado na noite de quinta-feira no município de Buenos Aires, departamento de Cauca, Colômbia, segundo relatórios do Instituto para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz).

No tiroteio, que ocorreu na zona rural do município, uma menina de 10 anos também ficou ferida, segundo o secretário do governo municipal, Diego Armando Carabalí, que confirmou os assassinatos.

Esse massacre se soma aos recentes assassinatos de outros jovens indígenas e de um líder da Guarda dos Povos Nativos, ocorridos nos dias anteriores e perpetrados por grupos armados que circulam nessas áreas remotas de Cauca, segundo o Indepaz.

O Indepaz denuncia que esse massacre ocorre mesmo tendo emitido o que chamou de Alerta Prévio, AT 019/2020, que qualificou o município de Buenos Aires como território funcional para o conflito armado por ser um corredor de mobilidade de grupos ilegais.

Enquanto isso, a Ouvidoria reiterou o que chamou de seu total repúdio a esses eventos e reiterou às autoridades sua obrigação de tomar as medidas necessárias para controlar a situação de violência vivida pelos moradores dos municípios e garantir-lhes a proteção de seus direitos humanos .

Em suma, o Indepaz acrescentou que com isso há 12 massacres perpetrados por grupos armados até agora em 2022.

