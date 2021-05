Colômbia vive noite de repressão policial em bairros populares

Apesar do apelo da ONU e de organizações de direitos humanos pelo fim da repressão, as forças policiais ignoraram o pedido e atacaram bairros populares deixando 11 feridos edit

247 - A capital colombiana, Bogotá, registrou na noite de domingo (30), um novo momento de repressão por parte do Esquadrão Móvel Antimotim (Esmad) na área do Portal das Américas.

Segundo testemunhas, pelo menos 11 pessoas ficaram feridas e quatro foram detidas pelas forças policiais, informa a Telesul.

Moradores dos bairros do entorno do recém-batizado Portal da Resistência, denunciaram o atentado do Esmad contra a população, principalmente no bairro de Chicalá.

Apesar do apelo de organizações de direitos humanos para parar a repressão, as forças policiais e a Esmad ignoraram o pedido.

A reunião deste domingo entre os representantes da Comissão Nacional de Greve e do governo colombiano terminou sem avanços para acabar com a crise social no país.

Durante o encontro, a representação da Comissão de Greve exigiu a revogação do decreto de militarização de várias regiões do país. Por sua vez, o governo tem insistido no reforço da presença policial e militar.

