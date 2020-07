Com 1,6 mil novas mortes em 24 horas, EUA registram maior número diário de óbitos por Covid-19 desde maio

247 - Os Estados Unidos registraram 1,6 mil mortes decorrentes da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que faz com que o número de óbitos registrado nesta terça-feira (28) seja o maior desde maio, conforme levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins. A pandemia já matou quase 150 mil norte-americanos e mais de 4,3 milhões foram contaminados.

Segundo reportagem do jornal O Globo, os estados do Arkansas, Flórida, Montana e Oregon registraram recorde de mortes diárias. Em paralelo ao aumento dos casos da Covid-19 no país, o Congresso dos EUA discute um pacote de ajuda de US$ 1 trilhão para aliviar os efeitos econômicos decorrentes do avanço da doença.

Questionado sobre o assunto, o presidente Donald Trump disse que existem aspectos na proposta que não contam com seu apoio. “Sim, realmente existem, e falaremos sobre isso. Também há coisas que eu apoio muito. Mas estaremos negociando”, afirmou Trump.

