Com 10 mortes por Covid-19, Venezuela estende quarentena por mais 30 dias

Michele de Mello, Brasil de Fato - O presidente venezuelano Nicolás Maduro editou um novo decreto presidencial estendendo o Estado de Alarme Nacional por mais 30 dias, a partir do dia 14 de maio. A Venezuela registrou 423 casos positivos para covid-19 e dez falecidos, por conta dos resultados positivos o chefe de Estado decidiu manter a rigidez do isolamento social.

A medida inclui a suspensão de serviços não essenciais, o fechamento das fronteiras terrestres e do espaço aéreo, assim como a quarentena social para toda a população.

Segundo o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), durante esse período só estarão permitidos os voos com repatriações e de caráter humanitário, solicitados pelo Estado ou por organismos de cooperação internacional, como a ONU.

De acordo com dados oficiais, foram aplicados 525.902 testes de diagnóstico, até o dia 12 de maio, e 220 pacientes receberam alta, o que confirma uma taxa de recuperação de 52%.

Na última terça-feira (12), a nação recebeu outro voo com 46 toneladas de insumos médicos trazidos da China.

De acordo com o presidente Maduro, com esse quinto voo já somam mais de 150 toneladas de ajuda humanitária que chegou aos venezuelanos através da ponte aérea Caracas - Beijing.

O embaixador chinês na Venezuela, Li Baorong assegurou que a cooperação é fruto de um consenso entre as duas administrações e que "o mais urgente é união e cooperação internacional pela luta contra a covid-19".

Reativação produtiva

Na mesma coletiva de imprensa, o chefe de Estado venezuelano anunciou novos investimentos para agroindústria nacional.

Segundo o ministro do Poder Popular para a Agricultura e Terras, Wilmar Castro Soteldo, já foram investidos US$ 410 milhões no plano de cultivo de 2020. Parte desse investimento veio do Fundo Chinês, que prevê financiamento do governo de Xi Jinping na ordem de US$ 200 milhões.

"Entre quarentena e produção não há contradição. Por isso mantemos o ritmo máximo de produção para garantir bens e serviços que demanda o nosso povo", afirmou Maduro.

O foco da produção é no plantio de milho e arroz em 300 mil hectares em todo o país, tanto por pequenos produtores apoiados pelo Estado, como pelo setor privado.

