Com 130 lojas fechadas, Starbucks decide sair da Rússia

247 - A rede de cafeterias Starbucks informou nesta segunda-feira (23) que vai encerrar suas atividades na Rússia em virtude dos conflitos com a Ucrânia. Com a decisão implica no fechamento de 130 lojas da rede no país em 15 anos de atividades.

A Starbucks informou que prestará apoio aos seus mais de dois mil funcionários no país. Eles continuarão sendo pagos por seis meses e receberão ajuda para encontrar novos empregos fora da rede, informa o jornal O Estado de S. Paulo.

A decisão acompanha o movimento de outras empresas, como o McDonald's , que encerrou mais de três décadas de negócios na Rússia.

