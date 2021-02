Com 15% da população vacinada contra a Covid-19, Chile vira exemplo na América Latina

Chile é o único país da América do Sul a vacinar mais de 10% de seus habitantes contra a Covid-19. Em 21 dias, mais de 3 milhões de chilenos haviam recebido ao menos a primeira dose do imunizante edit

Após ter enfrentado uma grave crise governamental nos últimos dois anos, o governo chileno tornou-se motivo de debate na imprensa internacional nos últimos meses por outra razão: o sucesso do país na imunização contra a COVID-19.

De acordo com reportagem do Estado de São Paulo, o bom planejamento na compra de imunizantes contra a COVID-19 e a centralização das decisões fizeram com que o país garantisse doses suficientes para vacinar duas vezes sua população.

No momento, o Chile é o único país da América do Sul com mais de 10% de seus habitantes vacinados. Em 21 dias, mais de 3 milhões de habitantes haviam recebido a vacina – ao menos a primeira dose.

O plano, diz o governo, é chegar a 5 milhões de vacinados, um quarto da população de 19 milhões de habitantes, até o fim de março, e 15 milhões até o fim de julho.

Com 15% da população vacinada, o Chile está atrás apenas de Israel (49%), Reino Unido (25%) e Bahrein (16%) quando o assunto é vacinação mundial.

A maior parte das vacinas administradas pelo governo foi adquirida da chinesa Sinovac. O país também trabalha com a AstraZeneca, a Pfizer e a Johnson & Johnson.

