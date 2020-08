Com 81,35% dos votos, Lukashenko lidera eleições na Bielorrússia

O atual presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, lidera com 81,35% dos votos, enquanto sua oponente, Svetlana Tikhanovskaya, recebeu 8%, informou a presidente da Comissão Eleitoral neste domingo (9) edit

Sputnik - Segundo Lidia Ermoshina, presidente da Comissão Eleitoral da Bielorrússia, a entidade já recebeu os dados de todas as seções eleitorais e está realizando as contagens. Lukashenko lidera com mais de 81% dos votos.

"Os dados de todas as assembleias de voto fechadas referem-se apenas à 35.500 pessoas, mas ainda assim são muito indicativos [...] O presidente Lukashenko obteve o maior número de votos - 81,35 por cento. Tikhanovskaya está em segundo lugar com 8 por cento dos votos", disse Ermoshina à emissora Belarus 1.

Ela acrescentou que Lukashenko está vencendo em todos os distritos do país, segundo resultados preliminares. A presidente da Comissão Eleitoral destacou que em muitos distritos Lukashenko recebeu mais de 90% dos votos.

De acordo com a Comissão Eleitoral Central, a participação nas eleições no país foi de 84,05%. Ermoshina acrescentou que o vencedor da corrida presidencial será anunciado na sexta-feira.

Uma pesquisa realizada pelo canal de televisão Belarus-24 apontou a vitória do atual presidente com 79,7% dos votos, contra 6,8% de Tikhanovskaya. Se vencer, Alexander Lukashenko exercerá seu sexto mandato consecutivo.

