Com 83,8% dos votos apurados no Peru, progressista Pedro Castillo reduz diferença para Keiko Fujimori

Com 83,8% dos votos apurados, o candidato à presidência do Peru, Pedro Castillo, reduziu nesta segunda-feira (8) a distância que sua adversária Keiko Fujimori mantém no segundo turno eleitoral realizado neste domingo.

Castillo, do partido progressista Peru Libre, obteve 7.525.645 votos válidos, que equivalem a 48.9%.

Keiko Fujimori, do partido de direita Força Popular, acumula 7.837.109 votos válidos, ou seja, 51%.

Castillo ainda crê na virada, porque faltam votos do interior a serem apurados, informa a Telesul.

