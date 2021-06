Com 92,8% dos votos apurados, vantagem de Keiko cai a menos de 1 ponto

Com 92,8% dos votos apurados, a candidata de direita Keiko Fujimori registra 50,4% da preferência do eleitorado contra 49,6% de Pedro Castillo edit

O órgão eleitoral do Peru havia alertado, com 40% dos votos apurados, que "o voto rural e o voto na selva" são os últimos a serem apurados.

As duas pesquisas divulgadas neste domingo (6), após o encerramento da votação, mostraram um empate técnico entre os dois candidatos.

