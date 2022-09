Com 93,11% dos votos favoráveis, população de Zaporozhie aprova adesão à Rússia

Apoie o 247

Sputnik - Nesta terça-feira (27), a administração regional de Zaporozhie divulgou os resultados do referendo de adesão à Federação da Rússia. A população local mostrou amplo apoio à adesão, com 93,11% de votos a favor.

Quatro referendos foram realizados entre os dias 23 e 27 de setembro nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) e nas regiões de Zaporozhie e Kherson, que são controladas por militares russos. As votações já vinham sendo especuladas nas semanas anteriores pelas administrações locais.

Os referendos ocorrem em meio à operação militar especial russa, deflagrada em fevereiro deste ano após anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, do reconhecimento da independência da RPD e da RPL. Ambas as repúblicas solicitaram assistência militar à Federação da Rússia devido às violações de cessar-fogo por parte das forças ucranianas.

