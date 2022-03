Com apenas 18 anos, jovens ucranianos são enviados à frente de batalha, diz correspondente da BBC

Apoie o 247

ICL

247 - O conflito resultante da ação militar russa na Ucrânia tem levado grupos de voluntários a pegarem em armas mesmo sem nenhuma experiência militar anterior. De acordo com o correspondente da BBC Jeremy Bowen, jovens de até18 anos estão recebendo um treinamento de apenas três dias antes de serem enviados à frente de batalha em diversas cidades do país.

Logo no início do conflito, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky proibiu que homens com idades entre 18 e 60 anos deixassem o país e se preparassem para integrar as forças de defesa do país. Nesta direção, os civis foram orientados a preparar coquetéis molotov enquanto outros foram treinados para arremessar os projéteis contra os veículos de assalto e as tropas russas. O Ministério da Defesa da Ucrânia também informou que distribuiu 25 mil armas para civis que desejassem defender seus bairros contra os soldados russos.

Em uma postagem no Twitter, o jornalista mostra jovens portando fuzis de assalto e com braçadeiras amarelas nos braços. As braçadeiras são um símbolo dos grupos ultranacionalistas e de extrema direita da Ucrânia e já são utilizados há anos pelas milícias paramilitares do leste do país. Estas milícias seriam as responsáveis pelo treinamento dos voluntários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O uso da identificação reforça o argumento russo de que uma das principais razões para a ação militar e dos combates registrados estarem sendo travados contra estes grupos.

Confira a postagem de Jeremy Bowen sobre o assunto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18 year old Ukrainian volunteers off to war in Kyiv. Three days training and they will be on the front line. pic.twitter.com/xWudDwhpXS — Jeremy Bowen (@BowenBBC) March 4, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE