Com apoio da China, ataque a gasoduto Nord Stream entra na pauta do Conselho de Segurança da ONU

NAÇÕES UNIDAS, TASS – A reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a sabotagem ao oleoduto Nord Stream, solicitada pela Rússia, voltou a ser agendada para terça-feira, de acordo com a agenda do Conselho de Segurança, publicada na noite de segunda-feira.

Espera-se que a reunião vote o projeto de resolução russa sobre uma investigação internacional da explosão no oleoduto.

A reunião está marcada para as 15h00 locais. O projeto de resolução oferece ao secretário-geral da ONU a criação de uma comissão internacional independente de advogados que trabalhará na investigação. Anteriormente, a resolução foi apoiada pelo Representante Permanente da China na ONU, Zhang Jun.

