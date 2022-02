Com aumento das sanções, fluxo comercial da Rússia se desloca para a China

Apoie o 247

(Reuters) - Os Estados Unidos estão prontos para lançar uma gama mais ampla de sanções contra a Rússia se Moscou intensificar o conflito na Ucrânia, negando às principais instituições financeiras e empresas russas acesso a transações em dólar e mercados globais para comércio e exportação de energia. e financiamento. consulte Mais informação

Mas os Estados Unidos e seus aliados nunca antes tentaram cortar uma economia de US$ 1,5 trilhão do comércio global, e não está claro quanta pressão mesmo as sanções ocidentais unificadas podem exercer sobre Moscou.

Uma análise dos dados comerciais do Banco Mundial e das Nações Unidas mostra que, desde que sanções menores foram impostas em 2014, depois que a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia, a China emergiu como seu maior destino de exportação.

Novas sanções podem levar a Rússia a tentar aprofundar seus laços comerciais não denominados em dólares com Pequim em um esforço para contornar as restrições, disse Harry Broadman, ex-negociador comercial dos EUA e funcionário do Banco Mundial com experiência na China e na Rússia.

"O problema com as sanções, especialmente envolvendo um produtor de petróleo, que é o que a Rússia é, será o vazamento no sistema", disse Broadman. "A China pode dizer: 'Vamos comprar petróleo no mercado aberto e se for petróleo russo, que assim seja'."

Sob uma ordem executiva assinada pelo presidente Joe Biden na segunda-feira, qualquer instituição do setor de serviços financeiros da Rússia é alvo de novas sanções, disse a Casa Branca, observando que mais de 80% das transações cambiais diárias da Rússia e metade de seu comércio são realizados em dólares.

Biden, ao anunciar uma série inicial de sanções na terça-feira para penalizar a Rússia por ordenar tropas em duas regiões separatistas no leste da Ucrânia, disse que "tomaria medidas robustas para garantir que a dor de nossas sanções seja direcionada à economia russa, não à nossa. "

Isso pode ser mais fácil dizer do que fazer, com a Rússia entre os maiores exportadores mundiais de petróleo, gás natural, cobre, alumínio, paládio e outras commodities importantes. Os preços do petróleo atingiram novos máximos não vistos desde 2014 na terça-feira. consulte Mais informação

A Rússia respondeu por 1,9% do comércio global em 2020, abaixo dos 2,8% de 2013, segundo dados do Banco Mundial. Seu PIB de 2020 ficou em 11º lugar globalmente, entre Brasil e Coreia do Sul.

Uma análise dos dados do comércio russo no banco de dados da World International Trade Solution do Banco Mundial mostra que a dependência da Rússia do comércio diminuiu nos últimos 20 anos.

Os destinos de exportação da Rússia também mudaram. A Holanda era o principal destino de exportação há uma década, devido ao comércio de petróleo, mas foi suplantado nesse papel pela China. As compras da Alemanha e da Grã-Bretanha da Rússia se mantiveram em grande parte estáveis, enquanto as importações da Bielorrússia aumentaram.

A China continua sendo o principal fornecedor de importações da Rússia, com telefones celulares, computadores, equipamentos de telecomunicações, brinquedos, têxteis, vestuário e peças eletrônicas entre as principais categorias. Sua participação nas importações russas aumentou desde 2014, enquanto as da Alemanha diminuíram acentuadamente. As exportações da Ucrânia para a China caíram acentuadamente na última década, enquanto os embarques da Bielorrússia mudaram pouco.

As principais exportações da Ucrânia para a Rússia em 2020 foram óxido de alumínio, equipamentos ferroviários, carvão, aço e urânio, segundo dados do Banco Mundial.

