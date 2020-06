Com Bolsonaro, Brasil despenca 10 posições em ranking mundial da paz pelo 2º ano seguido

Brasil aparece na 126ª posição em um ranking de 163 países do Índice Global da Paz, elaborado pelo Instituto para Economia e Paz, da Austrália. na América do Sul, o Brasil está atrás apenas da Colômbia e da Venezuela edit

247 - O Índice Global da Paz, elaborado pelo Instituto para Economia e Paz, da Austrália, aponta que o Brasil despencou dez posições no ranking que mede a paz em nível mundial, passando a figurar na 126ª posição em um ranking de 163 países. Segundo o levantamento, em todo o continente sul-americano o Brasil está atrás apenas da Colômbia e da Venezuela, que ocupam a 140ª e 149 posição, respectivamente.

“Por trás dessa queda brusca no Brasil estão o aumento do número de policiais e da percepção de criminalidade, além do crescimento de mortes por conflitos internos e do encarceramento, dentre outros fatores”, disse o fundador do Instituto para Economia e Paz, Steve Killelea, ao jornal O Globo.

Ainda segundo ele, a polarização e a crescente instabilidade política do Brasil também influenciaram a queda do Brasil no ranking do Índice Global da Paz. “Se olharmos de uma perspectiva regional, o Brasil teve a maior deterioração na América do Sul este ano, atrás apenas da Venezuela”, completou.

O levantamento aponta que a Islândia continua sendo considerado o país mais pacífico do mundo, seguido por Nova Zelândia, Áustria, Portugal e Dinamarca. As últimas posições são ocupadas pelo Afeganistão, considerada a nação menos pacifica do mundo, pelo segundo ano seguido, Síria, Iraque, Sudão do Sul e Iêmen aparecem na sequência.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.