Com Bolsonaro, Brasil despenca três posições no ranking global de desenvolvimento humano da ONU

247 - O Brasil caiu três posições no ranking global de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (8), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país foi de 0,754 no ano passado, ante 0,765 registrado no exercício anterior.

Com isso, o Brasil passou da 84ª posição para a 87ª posição no ranking da entidade. O relatório, que aborda indicadores de educação, saúde e padrão de vida, engloba um conjunto de 191 países.

Ainda segundo o relatório, mais de 90% dos países tiveram queda na pontuação em relação a 2020 ou a 2021, o que fez com que o índice geral recuasse aos patamares registrados em 2016. Os cinco países mais bem colocados são a Suíça (0,962), Noruega (0,961), Islândia (0,959), Hong Kong (0,952) e Austrália (0,951). O país das Américas que registra os melhores indicadores é o Canadá, que ocupa a 15ª posição, com um IDH de 0,936.

Na América do Sul, o país mais bem colocado é o Chile, com 0,855 de IDH, em 42º lugar,. Em seguida aparece a Argentina, que ocupa a 47º posição, com 0,842. Com indicadores superiores aos registrados pelo Brasil, os dois países são alvos de críticas constantes por parte de Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores por possuírem governos de esquerda.

