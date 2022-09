Com cerimônia solene, escoceses homenageiam rainha Elizabeth II

Apoie o 247

ICL

EDIMBURGO, (Reuters) - O caixão da falecida rainha Elizabeth foi levado ao longo da Royal Mile, na capital escocesa, Edimburgo, nesta segunda-feira, em uma procissão silenciosa e solene, enquanto milhares de pessoas faziam fila por horas para ter a chance de prestar homenagem ao monarca mais antigo da Grã-Bretanha. .

Os tristes enlutados, alguns chorando, outros com a cabeça baixa ou fazendo reverência, passaram lentamente pelo caixão de carvalho. Envolto no Estandarte Real da Escócia, o caixão foi encimado por uma coroa de flores brancas e a Coroa da Escócia, enquanto repousava na Catedral de St. Giles da cidade.

Ele havia sido trazido do Palácio de Holyroodhouse, residência oficial do monarca na Escócia, em uma procissão assistida por uma enorme multidão de luto, principalmente em silêncio, com o rei Carlos e outros membros da família real caminhando lentamente atrás do carro funerário.

"Ficamos muito chateados. Foi tão emocionante. Isso trouxe tudo para casa", disse Michael Hainsworth, 70, professor de música aposentado, que confortava sua esposa chorando e foi um dos primeiros a entrar na catedral para ver o caixão. .

"É difícil colocar em palavras. Você não acha que vai bater em você, mas depois bate", disse Hainsworth, que esperou pacientemente por sete horas.

A rainha Elizabeth morreu na quinta-feira em sua casa de férias em Balmoral, nas Terras Altas da Escócia, aos 96 anos, após um reinado de 70 anos, mergulhando o Reino Unido em luto mesmo enquanto enfrenta uma crise econômica e uma mudança de governo.

Seu caixão havia chegado de Balmoral no domingo e passou a noite em Holyroodhouse.

Um lamento de gaita de foles foi o único som quando soldados de kilt do Regimento Real da Escócia levaram o caixão do palácio e o colocaram no carro funerário para a curta viagem até a catedral.

Uma salva de tiros ecoou de uma bateria no Castelo de Edimburgo quando o carro fúnebre partiu e um único tiro foi disparado a cada minuto da procissão. Fora isso, houve apenas silêncio - exceto um breve grito de um desordeiro dirigido ao príncipe Andrew.

Sob um céu ensolarado, Charles, 73, que automaticamente se tornou rei após a morte de sua mãe, e seus irmãos - Anne, Andrew e Edward - caminhavam lentamente atrás do carro funerário, enquanto a Royal Company of Archers prestava a guarda de honra.

Tina Richardson, 63, aposentada de Dunbar, estava entre os que estavam na centenária Royal Mile ao lado da catedral. Ela disse que seu nome do meio era Elizabeth, em homenagem à falecida rainha.

"Nunca haverá alguém como ela", disse ela à Reuters. "Ela era uma senhora tão bonita que nos deu tanto. Ela dedicou toda a sua vida ao país. Nos bons e maus momentos ela estava lá, especialmente durante o COVID. Ela uniu todos."

Ellie Merton, 52, produtora de artes, que viajou da região fronteiriça da Escócia, disse: "Tínhamos gaiteiros, cavalos e arqueiros. Havia a sensação de que a comunidade escocesa estava por aqui enquanto ela fazia sua jornada final".

'NOSSA DEMOCRACIA'

Em uma agenda lotada para o novo monarca, Charles foi à assembléia escocesa descentralizada após o serviço para ouvir uma moção de condolências. Ele havia começado o dia em Londres, quando se dirigiu a membros do parlamento britânico no Westminster Hall.

Ele chamou o parlamento de "instrumento vivo e de respiração de nossa democracia" e prometeu seguir o exemplo de sua falecida mãe na manutenção de sua independência.

Como em todas as cerimônias para marcar a morte da rainha e a ascensão de Carlos ao trono, houve muita pompa.

Ele chegou ao Westminster Hall para uma fanfarra de trombetas com sua esposa Camilla, rainha consorte. O casal real estava sentado em cadeiras cerimoniais, com soldados de cavalaria em túnicas vermelhas e capacetes emplumados atrás.

"Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente", disse ele a membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes.

A assembléia então cantou "Deus Salve o Rei".

Charles, que agora é rei do Reino Unido e de outros 14 reinos, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, é conhecido por expressar seus pontos de vista sobre assuntos que vão desde o meio ambiente até questões da juventude.

Ele sugeriu que, como rei, moderaria seu estilo, de acordo com a tradição que o monarca mantém fora dos assuntos políticos.

Na terça-feira, o caixão será levado para Londres, onde na quarta-feira começará um período de repouso até 19 de setembro - o dia do funeral de Estado de Elizabeth - em um catafalco no Westminster Hall.

Em Londres, os membros do público poderão passar pelo caixão, que será coberto pelo Royal Standard com o Orbe e o Cetro do soberano colocados no topo, por 24 horas por dia até às 6h30 (0530 GMT) de 19 de setembro. .

O governo disse que aqueles que desejam fazê-lo devem esperar muitas horas na fila e possivelmente durante a noite devido ao grande número de pessoas esperadas.

A Grã-Bretanha viu pela última vez tal demonstração de luto público em 1997, após a morte da primeira esposa de Charles, a princesa Diana, em um acidente de carro em Paris.

Em seu primeiro comentário público desde a morte da rainha, o príncipe Harry - filho de Diana - prestou uma homenagem emocionada à sua "vovó" na segunda-feira, dizendo que ela faria muita falta não apenas para a família, mas para o mundo todo.

"Nós também sorrimos sabendo que você e o vovô estão reunidos agora, e ambos juntos em paz", disse Harry, em referência ao marido de Elizabeth por 73 anos, o príncipe Philip, que morreu no ano passado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.