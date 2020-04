Com coronavírus, premiê britânico será ligado a respirador

Primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson foi hospitalizado e será ligado ao ventilador disse à Sputnik uma fonte próxima à administração do Serviço Nacional de Saúde do país edit

Sputnik - O primeiro-ministro do Reino Unido Boris Johnson foi hospitalizado e será ligado ao ventilador disse à Sputnik uma fonte próxima à administração do Serviço Nacional de Saúde do país.

"Será realizada a ventilação mecânica dos pulmões" disse a fonte.

Anteriormente, o representante oficial do premiê britânico tinha informado que Johnson, que havia testado positivo para o novo coronavírus na semana passada, continuava sofrendo de sintomas persistentes devido à doença – a febre e a tosse permaneciam. Agora, por recomendações do médico, o primeiro-ministro foi transferido para o hospital.

No entanto, o escritório do premiê assegura que ele continua em contato com o Gabinete de Ministros. Boris Johnson estava isolado na sua residência oficial em Downing Street havia dez dias.

Desde o início do surto da COVID-19, o Departamento de Assistência Social do Reino Unido confirmou 48.440 casos da doença, com 4.943 falecidos.

