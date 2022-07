Com mais armas nas ruas, ataques a tiros aumentam 48% nos EUA

Em dez anos, a fabricação de armas no território norte-americano subiu quase 70%, de acordo com o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número de ataques a tiros aumentou 48% entre 2010 e 2020, nos Estados Unidos. No mesmo período, a fabricação de armas no território norte-americano subiu 69%, de acordo com o Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. As informações foram publicadas neste domingo (10) pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O número de mortes por arma de fogo aumentou 42%, ao passar de 31 mil para 45 mil, entre 2010 e 2020 pelo Centro de Controle de Doenças (CDC). Os dados incluem homicídios, suicídios, violência policial e ataques.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE