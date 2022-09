Com pompa e tristeza, mundo se despede da rainha Elizabeth

Apoie o 247

WINDSOR, Inglaterra, (Reuters) - A rainha Elizabeth foi sepultada ao lado de seu amado marido nesta segunda-feira, após um dia em que o Reino Unido e o mundo deram um último adeus ao monarca mais antigo do país, em uma deslumbrante demonstração de pompa e cerimônia.

Em meio à formalidade e à coreografia cuidadosa, houve momentos de emoção crua. No final do dia, o rei Carlos, de rosto pálido, segurou as lágrimas, enquanto a dor estava gravada nos rostos de vários membros da família real.

Enormes multidões lotaram as ruas de Londres e no Castelo de Windsor para testemunhar as grandes procissões e cerimônias.

"Poucos líderes recebem a manifestação de amor que vimos", disse Justin Welby, arcebispo de Canterbury, à congregação no funeral de estado na majestosa Abadia de Westminster, onde os monarcas foram casados, enterrados e coroados nos últimos 1.000 anos.

Entre a congregação de 2.000 pessoas estavam cerca de 500 presidentes, primeiros-ministros, membros da família real estrangeira e dignitários, incluindo Joe Biden, dos Estados Unidos.

Do lado de fora, centenas de milhares de pessoas lotaram a capital para homenagear Elizabeth, cuja morte aos 96 anos provocou uma onda de gratidão por seus 70 anos no trono.

Muitos outros se enfileiraram no caminho enquanto o carro funerário levava seu caixão de Londres a Windsor, jogando flores, aplaudindo e aplaudindo enquanto passava da cidade para o campo inglês que ela tanto amava.

Na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, cerca de 800 convidados assistiram a um serviço de compromisso mais íntimo que terminou com a coroa, orbe e cetro - símbolos do poder e governo do monarca - sendo removidos do caixão e colocados no altar.

O Lord Chamberlain, o oficial mais graduado da casa real, quebrou então sua 'varinha de ofício', significando o fim de seu serviço ao soberano, e a colocou no caixão que então desceu lentamente para o cofre real.

Enquanto a congregação cantava "God Save the King", o rei Charles, que enfrenta um enorme desafio para manter o apelo da monarquia à medida que as dificuldades econômicas se aproximam na Grã-Bretanha, parecia estar lutando contra as lágrimas.

Foi no mesmo vasto edifício que a rainha foi fotografada sozinha, em luto pelo marido de 73 anos, o príncipe Philip, durante o confinamento da pandemia, reforçando a sensação de uma monarca em sintonia com o seu povo em tempos de testes.

Mais tarde na noite de segunda-feira, em um serviço familiar privado, os caixões de Elizabeth e Philip, que morreram no ano passado aos 99 anos, foram removidos do jazigo para serem enterrados juntos na mesma capela onde seu pai, o rei George VI, mãe e irmã , Princesa Margaret, também descansar.

'VIDA ABUNDANTE'

No funeral de estado, Welby disse aos presentes que a dor sentida por tantos na Grã-Bretanha e no mundo refletia a "vida abundante e serviço amoroso" do falecido monarca.

"Sua falecida majestade declarou em uma transmissão de aniversário de 21 anos que toda a sua vida seria dedicada a servir a nação e a Commonwealth. Raramente tal promessa foi tão bem cumprida", disse Welby.

A música que tocou no casamento da rainha em 1947 e sua coroação seis anos depois voltou a soar. O caixão entrou em linhas de escritura com uma pontuação usada em todos os funerais de estado desde o início do século XVIII.

Após o funeral, seu caixão com a bandeira foi puxado por marinheiros pelas ruas de Londres em uma carruagem de armas em uma das maiores procissões militares vistas na Grã-Bretanha, envolvendo milhares de membros das forças armadas vestidos com roupas cerimoniais.

Eles caminharam ao som da música fúnebre de bandas marciais, enquanto ao fundo o famoso Big Ben da cidade tocava a cada minuto. Charles e outros membros da realeza o seguiram a pé.

O caixão foi levado da Abadia de Westminster para Wellington Arch e transferido para um carro funerário para viajar para Windsor, onde mais grandes multidões esperavam pacientemente.

Entre aqueles que vieram de toda a Grã-Bretanha e além, as pessoas subiam em postes de luz e ficavam em barreiras e escadas para vislumbrar a procissão real.

Algumas usavam ternos e vestidos pretos elegantes. Outros estavam vestidos com moletons, leggings e agasalhos. Uma mulher de cabelo tingido de verde estava ao lado de um homem de terno enquanto esperavam o início da procissão de Londres.

Milhões de outros assistiram na televisão em casa em um feriado declarado para a ocasião, a primeira vez que o funeral de um monarca britânico foi televisionado .

"Venho a Windsor há 50 anos", disse Baldev Bhakar, 72, joalheiro da cidade vizinha de Slough, falando do lado de fora do Castelo de Windsor.

"Eu a vi muitas vezes ao longo dos anos; parecia que ela era nossa vizinha e ela era apenas uma mulher adorável; uma bela rainha. Foi bom dizer um último adeus ao nosso vizinho."

'INVENCÍVEL'

Elizabeth morreu em 8 de setembro no Castelo de Balmoral, sua casa de verão nas montanhas escocesas.

Sua saúde estava em declínio e, por meses, a monarca que havia realizado centenas de compromissos oficiais até os 90 anos se retirou da vida pública.

No entanto, de acordo com seu senso de dever, ela foi fotografada apenas dois dias antes de morrer, parecendo frágil, mas sorrindo e segurando uma bengala enquanto nomeava Liz Truss como sua 15ª e última primeira-ministra.

Tal era sua longevidade e sua ligação inextricável com a Grã-Bretanha que até mesmo sua própria família a achou um choque.

"Todos nós achávamos que ela era invencível", disse o príncipe William aos simpatizantes.

A 40ª soberana de uma linhagem que remonta a 1066, Elizabeth subiu ao trono em 1952 e se tornou a primeira monarca pós-imperial da Grã-Bretanha.

Ela supervisionou sua nação tentando conquistar um novo lugar no mundo e foi fundamental para o surgimento da Commonwealth of Nations, agora um agrupamento composto por 56 países.

Quando ela sucedeu seu pai George VI, Winston Churchill foi seu primeiro primeiro-ministro e Josef Stalin liderou a União Soviética. Ela conheceu grandes figuras da política, entretenimento e esporte, incluindo Nelson Mandela, Papa João Paulo II, os Beatles, Marilyn Monroe, Pelé e Roger Federer.

Apesar de ter supostamente 1,6 m de altura, ela dominou os quartos com sua presença e se tornou uma figura global imponente, elogiada na morte de Paris e Washington a Moscou e Pequim. O luto nacional foi observado no Brasil, Jordânia e Cuba, países com os quais ela tinha pouca ligação direta.

"Pessoas de serviço amoroso são raras em qualquer tipo de vida", disse Welby durante o funeral. "Líderes de serviço amoroso ainda são mais raros. Mas em todos os casos, aqueles que servem serão amados e lembrados quando aqueles que se agarram ao poder e aos privilégios forem esquecidos há muito tempo."

O sino tenor da abadia soou 96 vezes. Entre os hinos escolhidos para o serviço estavam "O Senhor é meu Pastor", cantado em seu casamento na Abadia.

No grupo real que seguiu o caixão para a Abadia estava o bisneto da rainha e futuro rei, o príncipe George, de 9 anos, e sua irmã mais nova Charlotte, de 7.

No final do culto, a igreja e grande parte da nação ficaram em silêncio por dois minutos. Trombetas soaram antes que a congregação cantasse "Deus Salve o Rei". Do lado de fora, a multidão se juntou e irrompeu em aplausos quando o hino terminou.

O flautista da rainha encerrou o serviço com um lamento chamado "Sleep, Dearie, Sleep".

Em Windsor houve um final semelhante e comovente para a cerimônia com um flautista solitário se afastando, deixando a capela em silêncio.

"Cantei God Save the Queen toda a minha vida", disse John Ellis, 56, um veterano do exército que viajou para Windsor. "Vai ser muito difícil mudar agora."

