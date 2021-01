Com segurança reforçada, Câmara inicia análise de impeachment de Trump

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos iniciou nesta quarta-feira (13) a análise do segundo processo de impeachment do presidente Donald Trump.

Os congressistas contam com segurança reforça por soldados da Guarda Nacional. Desta vez, Trump é acusado formalmente de incitar à violência que resultou na invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, no último dia 8.

No entanto, Trump deve continuar no cargo até a posse do presidente eleito Joe Biden, no dia 20. Isso porque, ao contrário do Brasil, o presidente dos EUA não é afastado quando o processo de impeachment é aprovado na Câmara. A remoção definitiva só ocorre caso o processo seja aprovado também pelo Senado.

Em conversa com jornalistas, Donald Trump afirmou que há "muita raiva" sobre o novo processo de impeachment e que se trata da "continuação da maior caça às bruxas da história da política".

Antes do início do processo de impeachment, o vice-presidente Mike Pence se recusou a invocar a 25ª Emenda, que permite destituir o presidenten dos Estados Unidos por incapacidade.

