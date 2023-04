Com tratamento pródigo a Macron, Xi Jinping corteja França para "combater" Estados Unidos

Apoie o 247

GUANGZHOU/HONG KONG, (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, deu ao presidente francês, Emmanuel Macron, uma recepção extraordinariamente generosa em uma visita de Estado, que alguns analistas veem como um sinal da crescente ofensiva de Pequim para atrair aliados importantes dentro da União Europeia para combater os Estados Unidos.

Os dois líderes visitaram juntos o sul da China na sexta-feira, onde Macron deveria tomar chá chinês com Xi em uma antiga residência de seu pai na cidade de Guangzhou, capital da potência econômica e manufatureira da província de Guangdong.

Essas incursões de Xi com líderes visitantes são raras. Diplomatas dizem que isso enfatiza a importância que Pequim atribui a esse relacionamento com um membro-chave da UE, enquanto busca apoio contra o que Xi chamou de "contenção, cerco e repressão total" pelos EUA.

"Todas as ofensivas da política externa chinesa têm a relação EUA-China em segundo plano... portanto, trabalhar com qualquer país, especialmente potências médias ou grandes, como a França, é algo que eles tentarão fazer para combater os EUA", disse Zhao Suisheng , professor de estudos da China e política externa na Universidade de Denver.

Noah Barkin, analista do Rhodium Group, disse que o principal objetivo da China é impedir que a Europa se alinhe mais estreitamente com os Estados Unidos.

"Nesse sentido, Macron é talvez o parceiro mais importante de Pequim na Europa", disse ele. Macron é frequentemente considerado pelos diplomatas como um importante impulsionador de políticas-chave dentro da UE.

Macron viajou para a China com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ambos pressionando a China sobre a Ucrânia, mas não conseguindo arrancar nenhuma mudança pública de posição de Xi.

Ainda assim, Macron recebeu o tratamento completo do tapete vermelho.

Von der Leyen, que descreveu a China como "repressiva" em um discurso crítico antes de sua viagem, foi uma figura às vezes desamparada em Pequim, com uma saudação discreta no aeroporto e não sendo convidada para algumas funções estatais com Xi e Macron.

O jornal Global Times, apoiado pelo Estado da China, disse em um editorial na quinta-feira: "Está claro para todos que ser um vassalo estratégico de Washington é um beco sem saída. Fazer do relacionamento China-França uma ponte para a cooperação China-Europa é benéfico para ambos os lados. e para o mundo."

Jean-Pierre Raffarin, um ex-primeiro-ministro francês que viajou extensivamente para a China, disse à Reuters nos bastidores de uma cerimônia de assinatura de um acordo no Grande Salão do Povo que parte do charme de Xi estava surtindo efeito.

"A diplomacia não é, em um ponto ou outro, um pouco de bajulação?" ele disse. "Há sempre um pouco disso nas relações humanas. Cada lado joga com isso."

Em Washington, o envolvimento diplomático da China com a França está sendo visto com certo ceticismo.

Além da Ucrânia, a China gostaria de um realinhamento que a aproxime economicamente da Europa à medida que as relações com os Estados Unidos se desgastam, mas tal mudança é improvável neste momento, disseram pessoas familiarizadas com o pensamento do governo dos EUA.

Washington está adotando uma abordagem de esperar para ver os compromissos europeus com Pequim sobre a Ucrânia, de acordo com as pessoas, que não quiseram ser identificadas. Na quinta-feira, Macron instou Pequim a falar com a Rússia sobre a guerra na Ucrânia, enquanto von der Leyen disse que Xi expressou vontade de falar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy.

Xi não mencionou uma possível conversa com Zelenskiy nos relatórios oficiais da China sobre seus comentários após as reuniões.

Barkin, o analista, disse que Macron não parecia estar aproveitando muito a viagem.

"Macron parecia acreditar que poderia convencer Xi a mudar sua abordagem na guerra", disse ele. "Ele deu a Xi uma série de presentes - denunciando a dissociação como uma armadilha, trazendo uma enorme delegação empresarial e reafirmando seu apoio à autonomia estratégica - sem receber muito em troca."

O cortejo de Macron pela China faz parte de uma onda de movimentos diplomáticos neste ano, enquanto tenta escapar da contenção dos Estados Unidos em meio a diferenças sobre Taiwan, a guerra na Ucrânia e as restrições lideradas pelos EUA às exportações de tecnologia.

A China aumentou seus gastos diplomáticos em 12,2% este ano, e líderes e altos funcionários de Cingapura, Malásia, Espanha e Japão visitaram o país nas últimas semanas.

A China ajudou a intermediar uma détente surpresa entre a Arábia Saudita e o Irã em março, com Pequim se apresentando como um pacificador do Oriente Médio motivado por seu desejo de moldar um mundo multipolar.

O envolvimento China-UE continuará nas próximas semanas com o chefe de política externa Josep Borrell e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha em Pequim.

"A China e a Europa ainda podem ser parceiras", disse Wang Yiwei, diretor do Centro de Estudos Europeus da Universidade Renmin em Pequim. "Em vez de rivais ou concorrentes sistêmicos."

