Comandante das forças russas diz que situação continua tensa na Ucrânia

Sputnik - O general de exército Sergei Surovikin, nomeado recentemente como novo comandante da Força Conjunta de Tropas na área da operação militar especial na Ucrânia, disse nesta terça-feira (18) que a situação continua bastante tensa na região, em especial em Kherson.

Segundo Surovikin, a situação na zona da operação especial permanece tensa.

"Em geral, a situação na zona da operação militar especial pode ser descrita como tensa. O inimigo não abandona as tentativas de atacar as posições das tropas russas. Em primeiro lugar, isso diz respeito às regiões de Kupyansk, Krasnolimansk e Nikolaev–Krivoi Rog", disse o comandante em entrevista ao canal de TV Rossiya 24.

Surovikin aponta que a situação em Kherson é "muito difícil". Segundo ele, a Defesa russa tem informações sobre uma possível utilização de métodos de guerra proibidos na região pelo regime de Kiev. Entre as medidas estaria um ataque maciço de mísseis à barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka.

"Essas ações podem levar à destruição da infraestrutura de um grande centro industrial e grandes baixas entre a população civil", indicou Surovikin.

Para o general, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "há muito exige operações ofensivas na direção de Kherson do regime de Kiev, independentemente de quaisquer baixas — tanto nas Forças Armadas da Ucrânia quanto entre a população civil".

O general aponta que as perdas do lado ucraniano são de 600 a mil combatentes por dia.

"O inimigo é um regime criminoso que leva os cidadãos da Ucrânia à morte. Os ucranianos e eu somos um só povo e queremos uma coisa, que a Ucrânia seja independente do Ocidente e da Otan, um Estado amigo da Rússia", disse o comandante.

Ao mesmo tempo, o militar apontou que as forças russas estão "tomando medidas para aumentar o combate e a força numérica das formações e unidades militares, criar reservas adicionais e equipar linhas e posições defensivas ao longo de toda a linha de contato".

