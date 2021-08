Comandante do Talibã: 'não haverá democracia, a lei é a sharia e é isso'

A declaração partiu de Waheedullah Hashimi, um dos principais comandantes do Talibã. A Sharia é o sistema jurídico do Islã edit

247 - Um dos principais comandantes do Talibã, Waheedullah Hashimi afirmou nesta quinta-feira (19) que leis no Afeganistão devem ser parecidas com as que existiam quando o grupo ocupava o poder, há 20 anos.

"Não haverá nada como um sistema democrático porque isso não tem nenhuma base no nosso país, nós não vamos discutir qual será o tipo de sistema político que vamos aplicar no Afeganistão porque isso é claro: a lei é sharia, e é isso", disse Hashimi. O relato foi publicado pelo portal G1.

A Sharia é o sistema jurídico do Islã. São regras aplicadas com base no Corão, falas e condutas do profeta Maomé.

