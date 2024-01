Comandante sênior do Hezbollah é morto em ataque israelense no sul do Líbano

Ataque ocorreu pouco antes do funeral do comandante sênior Wissam al-Tawil, morto nesta segunda-feira edit

Sputnik Brasil - O comandante das Forças Aéreas do Hezbollah no sul do Líbano, Ali Hussein Barji, foi morto em um ataque aéreo israelense na cidade de Kherbet Selem, nesta terça-feira (9).

O ataque ocorreu pouco antes do funeral do comandante sênior Wissam al-Tawil, conforme publicou o jornal The Times of Israel. Barji foi responsável por vários ataques de drones no norte de Israel nos últimos meses. As Forças de Defesa de Israel (FDI) ainda não comentaram oficialmente a situação.

O Hezbollah, em retaliação, afirmou ter atacado uma base militar israelense usando drones. A tensão na região aumentou após a escalada no conflito entre Israel e Palestina na Faixa de Gaza.

Em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou um ataque com foguetes em grande escala contra o território israelense, resultando em mais de 1,1 mil mortes, e 240 pessoas foram sequestradas. Em resposta, o Estado judeu bloqueou Gaza e deu início a uma incursão terrestre que já matou mais de 23 mil palestinos.

Desde então, trocas de tiros têm sido frequentes entre o Exército israelense e os combatentes do Hezbollah ao longo da fronteira. Em 24 de novembro, o Catar mediou um acordo de trégua temporária entre Israel e o Hamas, incluindo a troca de prisioneiros e reféns, bem como a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou em 1º de dezembro.

