Comandantes militares de Israel ordenam soldados a incendiar casas de palestinos

247 - Forças israelenses incendiaram casas palestinas na Faixa de Gaza, seguindo ordens diretas de seus comandantes para "queimar Gaza".

Forças israelenses ocuparam e depois queimaram centenas de casas em Gaza e tudo dentro delas, por ordens diretas de seus comandantes, relatou o jornal Haaretz na quarta-feira.

Alguns soldados israelenses postaram vídeos nas redes sociais, que os mostravam participando de atos de queima de casas, que descreveram como vingança pelas mortes de companheiros soldados ou pelos "ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro em Israel".

"Até o mês passado, o corpo de engenharia de combate do exército usava principalmente minas e explosivos, e em alguns casos maquinário pesado como os tratores D9, para demolir estruturas. Incendiar casas pertencentes a civis não combatentes, pelo mero propósito de punição, é proibido sob a lei internacional", escreveu o Haaretz.

"Civis e infraestrutura civil não são um alvo. Eles devem ser protegidos. Em todos os lugares. Em todos os momentos", postou a conta das Nações Unidas na plataforma X.

Na Cisjordânia ocupada, o mesmo caso está acontecendo, onde colonos regularmente atacam pessoas e propriedades palestinas e queimam suas casas. Por décadas, a política de Israel de destruir as casas de parentes de combatentes da resistência palestina tem sido condenada como punição coletiva ilegal.

Enquanto isso, grupos internacionais de direitos humanos documentaram tropas israelenses conduzindo saques sistemáticos de casas palestinas em toda Gaza, roubando suas propriedades, vandalizando negócios palestinos e até queimando suprimentos de ajuda humanitária, incluindo alimentos.

Vários oficiais israelenses, incluindo o vice-presidente da Knesset, Nissim Vaturi, que é membro do partido Likud do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, pediram a destruição, queima e até aniquilação nuclear de Gaza, defendendo a política de "Queimar Gaza Agora".

Algumas de suas declarações foram usadas como evidência no caso de genocídio liderado pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia, pois ataques deliberados a civis e infraestrutura civil são proibidos sob a lei humanitária internacional.

A CIJ na semana passada pediu a Israel para prevenir atos genocidas em sua guerra em andamento em Gaza, mas parou de ordenar um cessar-fogo. Também ordenou que o regime garantisse que a assistência humanitária chegue à população em Gaza. (Com informações da PressTV).

