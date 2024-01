Comando Central dos EUA diz que realizou mais um ataque no Iêmen

Apoie o 247

TASS - Os EUA conduziram outro ataque ao Iêmen, tendo destruído dois mísseis anti-navio Houthi, informou o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

“Em 24 de janeiro, aproximadamente às 2h30, horário de Sanaa, capital iemenita, as forças do Comando Central dos EUA conduziram ataques contra dois mísseis anti-navio Houthi”, segundo o relatório publicado na página do CENTCOM na rede social X. (antigo Twitter).

"As forças dos EUA identificaram os mísseis em áreas do Iêmen controladas pelos Houthi e determinaram que eles representavam uma ameaça iminente aos navios mercantes e aos navios da Marinha dos EUA na região. As forças dos EUA posteriormente atacaram e destruíram os mísseis em legítima defesa", diz o relatório.

Após a escalada da guerra de Israel contra os palestinos, os Houthis alertaram que lançariam ataques em território israelense, ao mesmo tempo que proibiriam navios associados ao Estado israelense de passar pelas águas do Mar Vermelho e do Estreito de Bab el-Mandeb até que Tel Aviv cesse sua operação militar contra os palestinos na Faixa de Gaza.

