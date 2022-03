Comando da coalizão da Arábia Saudita no Iêmen anuncia suspensão das operações militares

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A notícia chega no momento em que este mês marca o sétimo aniversário do conflito entre iemenitas e sauditas, iniciado em 22 de março de 2015, causando até hoje uma das piores crises humanitárias do mundo.

Nesta terça-feira (29), a coalizão liderada pela Arábia Saudita que luta no Iêmen disse que interromperá as operações militares no país a partir de quarta-feira (30) visando ajudar a criar uma atmosfera positiva para que as negociações entre os partidos iemenitas sejam bem-sucedidas.

"Anunciamos a cessação das operações militares no Iêmen para tornar as consultas bem-sucedidas e criar um ambiente positivo para a pacificação durante o mês do Ramadã, a convite de Sua Excelência o secretário-geral do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo", diz o comunicado da coalizão árabe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Riad recebeu facções aliadas da guerra do Iêmen na terça-feira (29), enquanto a ONU tenta garantir uma trégua com o objetivo de permitir navios de combustível e alguns voos para áreas controladas pelos houthis durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

No início do mês, os dois lados fizeram esforços para iniciar negociações de paz em meio a contínuas hostilidades. A Arábia Saudita se ofereceu para realizar a reunião em Riad, pronta para garantir a inviolabilidade da delegação houthi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O presidente iemenita, Abdrabbuh Mansur Hadi, também concordou em participar das negociações, que seriam a primeira tentativa de organizar um encontro direto entre os líderes de ambos os lados da guerra civil iemenita que hoje completa sete anos.

De acordo com o Expresso, dados da ONU mostram que ao longo do conflito, pelo menos 377 mil pessoas foram mortas, a grande maioria devido a consequências indiretas dos combates, como fome e doenças, naquele que é considerado um dos piores desastres humanitários do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: