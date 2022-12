Combates se intensificam na Ucrânia e Otan busca manter ajuda militar contra Rússia

Apoie o 247

247 - Forças russas tentam avançar no leste da Ucrânia, com fogo de tanques, morteiros e artilharia contra Kherson, no sul, disseram militares ucranianos, enquanto aliados ocidentais do regime de Zelensky tentam aumentar a ajuda para combater a Rússia, informa a Reuters.

Em Washington, um contrato de US$ 1,2 bilhão para seis Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS) para a Ucrânia foi concedido à Raytheon, informou o Pentágono.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse na quarta-feira (30) que seu país precisa de sistemas de defesa antimísseis Patriot fabricados nos Estados Unidos para proteger sua infraestrutura civil, que está sob forte ataque da Rússia no início do inverno.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que o presidente russo, Vladimir Putin, concentrou "sua ira e seu fogo" na população civil da Ucrânia e alertou a Rússia de que sua estratégia não conseguiria dividir os apoiadores da Ucrânia.

Na reunião dos ministros das Relações Exteriores da Otan, os aliados do regime de Zelensky prometeram na quarta-feira ajudar a Moldávia, a Geórgia e a Bósnia-Herzegovina que segundo essas autoridades enfrentam pressão da Rússia.

Por outro lado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que tudo isso mostra que a Otan "não está absolutamente interessada em uma solução política e diplomática na Ucrânia".

