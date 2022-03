Comboio russo de 60 quilômetros se aproxima de Kiev

Apoie o 247

Reuters - Uma coluna blindada russa derrubou a capital da Ucrânia, Kiev, nesta terça-feira, depois que o bombardeio mortal de áreas civis em sua segunda maior cidade indicou que comandantes russos frustrados poderiam recorrer a táticas mais devastadoras para alcançar os objetivos de sua invasão.

Quase uma semana desde que Moscou desencadeou sua guerra contra seu vizinho, suas tropas não conseguiram capturar uma única grande cidade ucraniana depois de enfrentar uma forte resistência.

Mas ainda tem mais forças para lançar na luta, embora o presidente russo, Vladimir Putin, enfrente condenação mundial e sanções internacionais por suas ações.

A empresa petrolífera Shell tornou-se a mais recente empresa ocidental a anunciar que estava se retirando da Rússia. As sanções e o isolamento financeiro global já tiveram um impacto devastador na economia da Rússia, com o rublo em queda livre e filas do lado de fora dos bancos enquanto os russos correm para salvar suas economias.

Kiev ainda estava nas mãos do governo do presidente Volodymyr Zelenskiy, com soldados e civis prontos para combater os invasores rua por rua.

Mas imagens divulgadas pela empresa de satélites norte-americana Maxar mostraram tanques e caminhões de combustível russos se estendendo por 60 quilômetros ao longo de uma rodovia e chegando a Kiev pelo norte.

"Para o inimigo, Kiev é o alvo principal", disse Zelenskiy, que permaneceu na capital reunindo os ucranianos, em uma mensagem durante a noite.

"Nós não os deixamos quebrar a defesa da capital, e eles mandam sabotadores para nós... Vamos neutralizar todos eles."

O conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse que as forças russas estão tentando sitiar Kiev e Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia perto da fronteira com a Rússia no leste da Ucrânia.

Tropas russas dispararam artilharia em Kiev, Kharkiv e na cidade portuária de Mariupol, no sul, durante a noite, enquanto o lado ucraniano derrubou aviões militares russos ao redor da capital, disse Arestovych em um briefing.

As autoridades ucranianas também relataram 70 soldados mortos em um ataque com foguete em uma cidade entre Kiev e Kharkiv.

Risco para civis

Em Moscou, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que o Kremlin continuará sua operação militar na Ucrânia até atingir seus objetivos. O objetivo era se proteger das ameaças criadas pelo Ocidente e a Rússia não estava ocupando o território da Ucrânia, disse ele à agência de notícias Interfax.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse em uma atualização de inteligência que o avanço russo em Kiev fez pouco progresso nas últimas 24 horas, provavelmente devido a problemas logísticos.

Mas também alertou para uma mudança nas táticas russas.

"O uso de artilharia pesada em áreas urbanas densamente povoadas aumenta muito o risco de baixas civis", disse.

Kharkiv sofreu o impacto do ataque na segunda-feira. Autoridades dizem que dezenas de pessoas foram mortas e feridas por ataques de mísseis que atingiram áreas civis.

Zelenskiy disse que os ataques de artilharia em Kharkiv equivalem a terrorismo de Estado.

"O terror visa nos quebrar, quebrar nossa resistência", disse ele em um discurso em vídeo.

Grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusaram a Rússia de usar bombas de fragmentação e bombas a vácuo, armas que foram condenadas por muitas organizações.

O estado-maior da Ucrânia disse que as perdas russas incluíam 5.710 funcionários, 29 aeronaves destruídas e danificadas e 198 tanques, todos os números que não puderam ser verificados.

A Rússia não deu um relato completo de suas perdas no campo de batalha, mas fotos da Ucrânia mostraram tanques e corpos russos queimados na estrada onde foram atacados por defensores ucranianos.

As conversações realizadas na segunda-feira na fronteira da Bielorrússia não conseguiram chegar a um avanço. Os negociadores não informaram quando ocorrerá uma nova rodada.

Especialistas em saúde pública dizem que a Ucrânia está com poucos suprimentos médicos críticos e os temores de uma crise de saúde pública mais ampla estão crescendo à medida que as pessoas fogem de suas casas e os serviços e suprimentos de saúde são interrompidos.

Mais de 500.000 pessoas fugiram da Ucrânia, de acordo com a agência de refugiados da ONU, desencadeando uma crise de refugiados enquanto milhares aguardam passagem nas fronteiras europeias.

Nas Nações Unidas, a Assembleia Geral se reuniu antes de uma votação para isolar a Rússia, lamentando a "agressão contra a Ucrânia" de Moscou e exigindo que suas tropas parem de lutar e se retirem.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, descreveu a decisão de Putin no domingo de colocar a dissuasão nuclear da Rússia em alerta máximo como um "desenvolvimento assustador", dizendo à Assembleia Geral que o conflito nuclear é "inconcebível".

Aperto internacional

A Rússia de Putin enfrenta quase total isolamento internacional, com a notável exceção da China, por causa de sua decisão de lançar o que chamou de "operação militar especial" para desarmar a Ucrânia e capturar "neonazistas e viciados em drogas" que a lideram.

O mais devastador para a Rússia foram as sanções ao seu banco central, que o impedem de usar sua caixa de guerra de US$ 630 bilhões para sustentar o rublo.

As petrolíferas Shell (SHEL.L) , BP e a norueguesa Equinor (EQNR.OL) anunciaram que deixariam suas posições na Rússia, que depende do petróleo e do gás para as receitas de exportação.

O Canadá disse que proibiria as importações de petróleo bruto russo, e o senador republicano dos EUA, Lindsey Graham, instou o governo Biden a atingir o setor de energia russo com sanções.

Os principais bancos, companhias aéreas e montadoras encerraram parcerias, suspenderam remessas e chamaram as ações da Rússia de inaceitáveis.

A Mastercard disse que bloqueou várias instituições financeiras de sua rede de pagamentos como resultado de sanções à Rússia e a Visa (VN) disse que também tomará medidas.

Três grandes estúdios, Sony, Disney e Warner Bros., disseram que pausariam os lançamentos nos cinemas dos próximos filmes na Rússia, enquanto a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional proibiram equipes e atletas russos de competir.

Putin, que se orgulha do atletismo e é apaixonado por artes marciais, teve sua faixa preta honorária do World Taekwondo retirada dele por causa da invasão, disse o grupo.

Vários órgãos esportivos internacionais já censuraram a Rússia, um sinal da ampla repulsa global por suas ações.

Reportagem de Aleksandar Vasovic em Kiev; Natalia Zinets, Matthias Williams e Pavel Polityuk em Lviv; Kevin Liffey e Mark Trevelyan em Londres; e outros escritórios da Reuters, incluindo Moscou; Escrito por Peter Graff e Angus MacSwan; Edição por Nick Macfie.

