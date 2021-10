Começa campanha para eleições regionais na Venezuela

Pelo menos 70 mil candidatos de todas as tendências apresentarão suas propostas edit

247 - Mais de 70 partidos e movimentos políticos da Venezuela iniciam nesta quinta-feira (28) sua campanha para as eleições regionais e municipais de 21 de novembro, conforme estabelece o calendário eleitoral.

Pelo menos 70 mil candidatos de todas as tendências apresentarão suas propostas para tentar alcançar o maior número possível de votos nas eleições para prefeitos, governadores e vereadores.

O chefe do comando de campanha do Partido Socialista Unido da Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, informou na quarta-feira que nos primeiros três dias do período, os candidatos a governadores e prefeitos devem apresentar ao povo seus programas de governo.

O ministro da Comunicação e Informação (Minci), Freddy Ñáñez e o presidente do órgão eleitoral, Pedro Calzadilla, coordenaram na véspera as ações para a participação de todas as forças políticas neste processo, informa a Prensa Latina.

