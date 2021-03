Começa campanha para o segundo turno da eleição presidencial no Equador

Os concorrentes do segundo turno das eleições gerais no Equador começam nesta terça-feira a campanha eleitoral pela presidência da República edit

247 - Começa nesta terça-feira (16), a campanha do segundo turno das eleições presidenciais no Equador, que se realizarão dia 11 de abril.

Os candidatos são Andrés Arauz, da coalizão progressista Unión por la Esperanza (UNES); e Guillermo Lasso, pela aliança de centro-direita CREO-Partido Social Cristiano (PSC), informa a Prensa Latina.

Caravanas e caminhadas serão as atividades iniciais dos presidentes e de seus companheiros de chapa, Carlos Rabascall (UNES) e Alfredo Borrero (CREO-PSC).

Com um total de 10,6 milhões de eleitores que foram às urnas no dia 7 de fevereiro, quando foi realizado o primeiro turno, Arauz alcançou então o apoio de mais de 3 milhões de eleitores e Lasso ficou com apenas 1,8 milhão.

