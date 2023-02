Começa em Pequim 2ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China

O plenário revisará um projeto sobre a reforma de instituições do Partido e do Estado e as candidaturas para os postos de liderança de instituições do Estado edit

Rádio Internacional da China - Foi inaugurada na tarde deste domingo (26), em Pequim, a segunda sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh).

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh, Xi Jinping, apresentou um relatório de trabalho em nome do Birô Político do Comitê Central do Partido.

O plenário revisará um projeto de plano sobre a reforma de instituições do Partido e do Estado e as listas de nomes propostos de candidatos para as posições de liderança de instituições do Estado para serem recomendados pelo Birô Político do Comitê Central do PCCh para a primeira sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional, além dos candidatos para as posições de liderança do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh) a serem recomendados para a primeira sessão do 14º Comitê Nacional da CCPPCh.

