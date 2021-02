Começa mobilização nacional e internacional para garantir eleição presidencial no Equador

O candidato vencedor do primeiro turno da eleição presidencial no Equador, Andrés Arauz , da coalizão União para a Esperança (UNES), denunciou que a realização do segundo turno está em perigo devido à interferência de entidades do Estado no processo eleitoral. Lideranças progressistas mundiais se mobilizam em defesa da democracia no país suil-americano edit

247 - Arauz, vencedor do primeiro turno eleitoral, rejeitou a "ingerência de outras instituições do Estado na função eleitoral", a respeito das últimas ações do Ministério Público e da Controladoria equatoriana.

Na sua reclamação, o político apelou à comunidade internacional e aos observadores eleitorais para estarem cientes do processo eleitoral face à ameaça que representa a intervenção do Estado na CNE.

O candidato da UNES respondeu ao pedido do Controlador-Geral do Estado, Pablo Celi, que enviou carta à CNE na qual informava o início de uma auditoria ao sistema informático desta entidade utilizado para as eleições de 7 de fevereiro passado.

Andrés Arauz considerou a ingerência de entidades do Estado no processo eleitoral um golpe para a democracia equatoriana.

Posteriormente, a força política UNES moveu ação neste domingo contra a procuradora-geral, Diana Salazar, bem como o controlador Celi por "interferência em questões eleitorais".

Também a missão da OEA que acompanhou a eleição no Equador rejeitou a intervenção de algumas instituições do Estado no processo eleitoral. “A Missão está preocupada com o fato de que, como aconteceu na etapa pré-eleitoral, instituições fora da função eleitoral obstruem o bom desenvolvimento do processo eleitoral”, observaram.

“Pelas recomendações que poderão ser implementadas face às eleições de 11 de abril, o Conselho Nacional Eleitoral é instado a garantir que os órgãos eleitorais possam exercer as suas funções com plena autonomia, sem interferências ou pressões externas (...) Em caso de contagem rápida para o segundo turno, comunicar claramente quando serão publicados os resultados do mesmo e suas características metodológicas ”, indica a OEA.

Diante da falta de comunicação, a organização afirma ser imprescindível que a população conheça os resultados da apuração das atas, bem como a contagem rápida, “é necessário, principalmente, reforçar que a contagem rápida não substitui os resultados da apuração oficial ", ressalta.

Personalidades progressistas no mundo, entre elas o líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn, o Prêmio Nobel da Paz Adolfo Perez Esquivel, e o escritor e filósofo estadunidense Noam Chomsky, publicaram um manifesto alertando para manobras tendentes a ignorar os resultados das eleições presidenciais no Equador e alterar o calendário eleitoral.

BREAKING: Progressive forces from around the world — including Noam Chomsky, @jeremycorbyn, @aliciacastroAR, and @PrensaPEsquivel — defend democracy in Ecuador against "a dirty and dishonest campaign to prevent the formation of a progressive, indigenous, and feminist bloc." pic.twitter.com/ComKAKBWXX — Progressive International (@ProgIntl) February 22, 2021

Os signatários defendem a democracia no país sul-americano e a realização do segundo turno eleitoral em 11 de abril.

Informações da Telesul e Progressive Internacional

