Começa na China amplo debate sobre planos para superar efeitos da pandemia

Xinhua - Xi Jinping e outros líderes chineses participaram da reunião de abertura da terceira sessão do 13º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), realizada no Grande Salão do Povo.

Todos os participantes da reunião prestaram uma homenagem silenciosa aos mártires que morreram lutando contra a Covid-19 e aos compatriotas que perderam suas vidas na epidemia.

Na reunião, a agenda da sessão foi revisada e aprovada.

Wang Yang, presidente do Comitê Nacional da CCPPC, entregou um relatório de trabalho do Comitê Permanente do Comitê Nacional da CCPPC à sessão.

Na sexta-feira (22), às 10h00, o programa O Mundo Como Ele É da TV 247 debaterá sobre essa reunião e a abertura da sessão legislativa da China

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.