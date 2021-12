Começa nesta quinta-feira Cúpula pela Democracia convocada por Biden

Apoie o 247

Sputnik - A Cúpula pela Democracia em formato virtual, de 9 a 10 de dezembro, tem como anfitrião o presidente americano Joe Biden e reúne altos funcionários de governos, representantes da sociedade civil e do setor privado de mais de 110 países.

A administração Biden afirma que a cúpula permitirá a seus participantes descobrir perspectivas de renovação democrática e as medidas que podem ser tomadas contra o progresso autocrático.

Nem todas as nações, mesmo os aliados dos EUA, receberam convite para o evento. Rússia, China, Arábia Saudita, Irã e os países do Golfo estão entre nações mais proeminentes que não vão participar, além de diversos países adversários do chamado Sul Global, como a Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, Sudão e Etiópia.

Porém, os Estados Unidos colocaram Taiwan na lista dos convidados. Pequim criticou a participação de Taiwan, dizendo que ele viola a política de Uma China e reiterou que considera a ilha sua província.

O Kremlin também reagiu à cúpula negativamente, afirmando que é mais uma tentativa de dividir as nações.

